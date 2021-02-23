У Львові затримали водія з перевищенням у 22 рази норми алкоголю в крові

34-річний водій Mercedes-Benz ML спочатку погодився пройти тест на стан сп’яніння, а потім не погодився із результатом

У центрі Львова патрульні поліцейські зупинили водія, який сів за кермо автомобіля Mercedes-Benz ML з рівнем алкоголю у крові, що перевищив норму у 22 рази. На чоловіка склали протокол за нетверезе керування, який невдовзі розгляне суд. Про цей випадок повідомила Патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

Інцидент трапився увечері суботи, 20 лютого. Водій автомобіля Mercedes-Benz ML рухався заднім ходом вул. Гнатюка. Коли його зупинили патрульні, чоловік погодився пройти тест на рівень алкоголю у крові. Драгер показав результат 4,35 проміле, що майже у 22 рази перевищує норму.

34-річний водій автомобіля не погодився з результатом, який показав тест на драгері. Він також відмовився їхати у медзкалад, щоб здати аналіз на стан сп’яніння. Тому патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (керування автомобілем у нетверезому стані), який має розглянути суд. Після цього водій залишив авто і пішов пішки.

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