На Київщині провалився під лід і загинув 11-річний хлопчик

Тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми.

Про це в Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

“Страшна трагедія в Білогородці. 11-річний Віталік провалився під лід і загинув. Вчора хлопчик пішов з дому о 15:30 і тільки через три години батьки виявили, що дитина зникла. Тіло учня третього класу знайшли під льодом місцевої водойми”, – зазначив він.

Він закликав усіх батьків з усією серйозністю поставитися до дозвілля своїх дітей. // УНІАН