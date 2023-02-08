На Київщині провалився під лід і загинув 11-річний хлопчик
Тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми.
Про це в Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
“Страшна трагедія в Білогородці. 11-річний Віталік провалився під лід і загинув. Вчора хлопчик пішов з дому о 15:30 і тільки через три години батьки виявили, що дитина зникла. Тіло учня третього класу знайшли під льодом місцевої водойми”, – зазначив він.
Він закликав усіх батьків з усією серйозністю поставитися до дозвілля своїх дітей. // УНІАН
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