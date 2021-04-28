На Коломийщині в горе-матері забрали чотирьох дітей (відео)

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У мешканки Іванівців тимчасово вилучили малолітніх дітей.

На Коломийщині соціальні служби забрали дітей з неблагополучної сім’ї, пише ПІК.

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Таке рішення соціальні служби мотивували тим, що жінка та її чоловік зловживають алкоголем, занедбали дітей, влаштовують вдома бійки.

Раніше у сім’ї вже забирали дітей, але згодом повернули. З горе-батьками працювали фахівці , що допомогти їм вийти із кризи, однак ані чоловік, ані жінка не захотіли виправитися.

Більше про проблеми сім’ї в сюжеті НТК.

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