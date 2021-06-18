В Киеве на Дружбы Народов ночью сбили женщину, которая перебегала 8-полосную дорогу

Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 июня на бульваре Дружбы Народов. Сообщает Информатор.

На промежутке дороги между станцией метро Дружбы Народов и «Новусом», пожилая женщина пыталась перебежать дорогу и попала под колеса Mitsubishi. К сожалению, женщина погибла на месте.

По словам водителя Mitsubishi, он двигался по средней полосе. Слева его опередил автомобиль, и сразу за ним прямо перед Mitsubishi побежала женщина. Водитель пытался избежать наезда, но все же задел пешехода. В результате наезда женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.