На Київщині четверо дітей провалились під кригу: врятувати вдалося лише двох

На річці Рось, що у Білоцерківському районі, під кригу провалились 4 дітей, двох врятовано, 2 дитини загинуло.

17 січня о 15:55 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на р. Рось на льоду провалилось 4 дітей. Передає Інформатор за даними ДСНС Київщини та очільника Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова.

Поліцейський Володарського відділення поліції Київщини Габор Артем після чергування зі сім’єю прогулювався біля берега річки та почув крики на допомогу. За 10 метрів від берега діти провалилися під лід, він кинувся їх рятувати, водночас його дружина повідомляла про подію його колег поліцейських, які перебували на патрулюванні.

«Старший сержант Володимир Савенок та його колега Василь Саганець допомогли витягти із води трьох дівчат. Медики оперативно надавали їм медичну допомогу. На жаль, одна із 14-річних дівчат загинула. Згодом рятувальники дістали тіло четвертої дівчинки», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За два пірнання у крижану воду зміг врятувати двох дівчат 2008 та 2010 років народження, третю дівчинку дістали рятувальники, але на жаль дитина померла в лікарні.

Знайдено тіло четвертої дитини.

“Шановні батьки, дбайте про безпеку власних дітей! Рятувальники закликають, ні в якому разі не виходити на лід, на даний час у зв’язку з перепадами температури крига значно ослабла, що в сою чергу несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків”, – звернулись рятувальники до жителів Києва та регіону.