На Буковині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

13 червня до поліції звернулася 46-річна чернівчанка та повідомила, що 11 червня пішов з дому її 14-річний син Теутуляк Альберт Михайлович і досі не повернувся. Пошуки неповнолітнього наразі тривають.

Прикмети розшукуваного: зріст 160 см, середньої тілобудови, обличчя смугляве, темне волосся.

Був одягнутий: темна футболка, чорні штани та чорні кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження хлопця прохання терміново повідомити за номером «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області