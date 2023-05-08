Вогняні смерчі «гуляють» російською Курганщиною (відео)

Регіон накрило димом.

Людей евакуюють з поселень поряд с пожежами, перекриваються дороги, енергетики повідомляють про відключенння электрики, пише Baza.

Вітер приніс дим і в сам Курган — жителям радять не відкривати вікна і пити більше води.