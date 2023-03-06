На Київщині чоловік підпалив себе на очах дружини

Цей інцидент трапився цими вихідними у селищі Красилівка Броварського району Київщини. Поліція встановлює обставини події.

5 березня до Броварського управління поліції Київщини звернулася жителька селища Красилівка та повідомила, що її 60-річний чоловік намагається скоїти суїцид. Передає Інформатор з посиланням на нацполіцію Київщини.

«На очах дружини вилив на себе пальне і запалив сірник. Поліцейські та рятувальники допомогли транспортувати потерпілого до швидкої. З тяжкими опіками чоловіка госпіталізували»,- зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліція Київщини закликає громадян бути уважними до своїх рідних. В разі критичних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю одразу повідомляйте до поліції.