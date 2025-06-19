На Київщині чоловік постраждав унаслідок вибуху в гаражі

18 червня близько 07:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух на території приватного будинку в місті Біла Церква.

На місці події працювали рятувальники, поліцейські та медики.

Правоохоронці встановили, що потерпілий ремонтував автомобіль у гаражному приміщенні. Під час робіт чоловік скористався запальничкою, після чого пролунав вибух без загоряння. Попередньо встановлено, що причиною став витік газу газобалонного обладнання.

Чоловіка з опіками госпіталізували. Унаслідок вибуху пошкоджено гаражне приміщення.

Поліцейські Київщини закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та бути уважними під час використання газового обладнання.

Бережіть себе та близьких!

Поліція Київської області