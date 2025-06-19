На Київщині чоловік постраждав унаслідок вибуху в гаражі
18 червня близько 07:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух на території приватного будинку в місті Біла Церква.
На місці події працювали рятувальники, поліцейські та медики.
Правоохоронці встановили, що потерпілий ремонтував автомобіль у гаражному приміщенні. Під час робіт чоловік скористався запальничкою, після чого пролунав вибух без загоряння. Попередньо встановлено, що причиною став витік газу газобалонного обладнання.
Чоловіка з опіками госпіталізували. Унаслідок вибуху пошкоджено гаражне приміщення.
Поліцейські Київщини закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та бути уважними під час використання газового обладнання.
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