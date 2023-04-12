На Київщині чоловік втратив руку, працюючи з дробилкою

У Василькові 36-річному чоловіку ампутувало руку дереводробильною машиною.

Постраждалого госпіталізували, повідомила поліція Київщини, пише УНН.

“36-річного жителя міста Васильків госпіталізували з травматичною ампутацією правої руки. Потерпілий отримав травму внаслідок необережного поводження з дереводробильною машиною”, – йдеться в повідомленні поліції Київщини в Telegram.

Поліцейські закликали дотримуватися правил особистої безпеки під час роботи з господарською технікою.