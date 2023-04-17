На Київщині двоє людей одночасно потрапили під два різних потяги

Поліцейські Київщини розслідують трагічні обставини, внаслідок яких загинув чоловік, а жінку госпіталізували.

До Бучанського управління поліції Київщини від чергового по станції надійшло повідомлення про надзвичайну подію в районі 33 кілометру залізниці. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив жінку. У зустрічному напрямку рухався електропотяг, який збив 41-річного чоловіка. Останній загинув на місці, жінку медики доставили у відділення політравми Київської обласної лікарні.

Як з’ясували поліцейські, обоє людей перебували між коліями. Пішохідні переходи там відсутні.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей [ч. 3 ст. 276 ККУ] слідчі розпочали досудове розслідування.

Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!