Поліцейські Білгорода-Дністровського розшукують батьків малолітнього хлопчика (фото)

Про хлопчика, який їхав маршрутним автобусом сполученням Білгород-Дністровський-Бритовка та залишившись останнім пасажиром доїхав до кінцевої зупинки без дорослих, до поліції повідомив водій.

Хлопчику на вигляд приблизно 5-6 років, але він не йде на контакт і не називає ні свого імені, ні адреси проживання. Зараз із ним працюють поліцейські.

Просимо всіх, хто впізнав дитину чи володіє інформацією про її рідних, зателефонувати до Білгород-Дністровського районного відділу поліції за номером (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію «102».

Білгород-Дністровський районний відділ поліції