У віці 56 років померла відома співачка Шинейд О’Коннор

Померла 56-річна ірландська співачка й одна з найвідоміших вокалісток 90-х років Шинейд О’Коннор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Irish Times.

Відома дублінська виконавиця випустила 10 студійних альбомів, а її пісня «Nothing Compares 2 U» була названа світовим синглом номер один у 1990 році за версією Billboard Music Awards.

У пані О’Коннор залишилося троє дітей. Її син Шейн помер минулого року у віці 17 років.

За даними Mirror, у середині 2001 року вона вийшла заміж за британського журналіста Ніка Соммерлада, проте шлюб розпався в 2004 році. У 2010-2011 роках вона була одружена з давнім другом і колегою Стівом Куні. Її четвертий шлюб був з ірландським терапевтом Баррі Герріджем – він тривав 17 днів.

О’Коннор також стала бабусею після того, як у 2015 році її син і його партнерка народили хлопчика.