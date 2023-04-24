На Київщині малолітня дитина наштрикнулась рукою на паркан

Подія сталась у приватному секторі міста Сквира Білоцерківського району Київщини. Семирічна дівчинка, перелізаючи через огорожу, наштрикнулась та металевий шпиль паркану.

З проханням надати допомогу в зрізанні прута паркану місцеві жителі звернулись до рятувальників. На місці події стало відомо, що дитина проштрикнула наскрізь руку. Це сталось у м. Сквира по вул. Незалежності, Сквирської міської територіальної громади.

Як розповіли рятувальник, дівчинка 2015 року наскрізь проштрикнула прутом руку і зависла на паркані. Було проведено рятувальні роботи і дівчинку передано медичним працівникам швидкої медичної допомоги для госпіталізації до Білоцерківської обласної дитячої лікарні №2.

На місці виклику працювало 2 чоловіка особового складу та 1 одиниці техніки -САРМ. // Інформатор