На Київщині під час «розваг» на залізниці постраждав 16-річний підліток

До Яготинського відділення поліції Київщини надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції: під час руху машиніст електропотяга побачив тіло поблизу залізничної колії.

«Смертельно небезпечні розваги влаштував собі 16-річний підліток та його товариш на Бориспільщині. Хлопці катались на вантажних вагонах. Після такого «екстриму» одного із хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях», — повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наразі неповнолітній потерпілий у важкому стані знаходиться в медичному закладі, за його життя борються лікарі.

За фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування [ч. 1 ст. 128 ККУ].

Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях. Вкотре закликаємо батьків пильнувати за дозвіллям підлітків, не допускати їх участі в розвагах, які можуть вартувати життя.

Поліція Київської області