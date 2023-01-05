Поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітнього у Святошинському районі Києва

16-річний хлопець загинув в результаті падіння з багатоповерхівки. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі деталі події.

Сьогодні до столичної поліції надійшла інформація про падіння хлопця із багатоповерхівки на вулиці Клавдіївській. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, ювенальні поліцейські та медики.

Попередньо правоохоронці встановили, що 16-річний парубок впав з вікна квартири на 20-му поверсі. На цей час поліцейські спілкуються з рідними та близькими загиблого, опитують сусідів та ймовірних очевидців, аби з’ясувати причини та обставини події.

Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій, події буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва