38-летняя британка получила 3,5 года тюрьмы за то, что в пьяном виде пробралась в постель спящего мужчины и сделала ему минет

38-летняя Мари Ле-Мар получила 3,5 года тюрьмы за то, что в пьяном виде пробралась в постель спящего мужчины и сделала ему минет. Дама попыталась заняться с ним и сексом, но была так пьяна, что свалилась с кровати.

Проснувшийся от грохота мужчина опешил — сквозь сон потерпевшему казалось, что близости хочет его супруга, спавшая в соседней комнате. Он незамедлительно вызвал полицию, однако любвеобильная дама отказалась сдаваться без боя — во время ареста она пнула полицейского в грудь, пишет издание DISGUSTING MEN.

Мари Ле-Мар

Как сообщает Metro, история произошла еще 15 марта 2020 года, однако суд состоялся только сейчас. Неизвестно, как именно пьяная Ле-Мар проникла в комнату женатого мужчины, но факт остается фактом — посреди ночи голая женщина залезла к нему под одеяло и стала делать минет.

Важный нюанс — супруга мужчины спала отдельно, поскольку тот сильно храпел. Она прибежала на шум лишь тогда, когда муж очнулся. Что было до этого, полицейские знают лишь со слов пострадавшего. Как заявил на суде прокурор Джон Фармер, мужчина был шокирован произошедшим:

«Тут мужчина осознал, что это вовсе не его супруга. Придя в себя, он включил свет, поняв, что перед ним пьяная и совершенно голая женщина».

Позже выяснилось, что к тому моменту Мари Ле-Мар уже несколько ночей провела в разлуке со своим возлюбленным, и в тот вечер была на взводе — прибывших на место сотрудников она принялась колотить, а супруге пострадавшего пригрозила выбить зубы.

На суде Мари Ле-Мар заявила, что ничего про ту ночь не помнит, поскольку была очень пьяна, но все же признала вину в попытке изнасилования спящего мужчины. За это она получила 3,5 года тюрьмы.