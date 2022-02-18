Зниклу на Рівненщині 9-річну дівчинку розшукали за 10 кілометрів від домівки

До пошуків залучили особовий склад відділення поліції №1 (смт Володимирець) та Вараського РВП, працівників ювенальної превенції та карного розшуку ГУНП, кінологів, спецпризначенців. На допомогу прибули нацгвардійці, рятувальники, лісівники, жителі сусідніх сіл. У рятувальній операції взяли участь до пів тисячі осіб.

Нагадаємо, 9-річна дівчинка, жителька Вараського району, вчора, 17 лютого, після уроків не повернулася додому. Не дочекавшись доньку зі школи, близько 17 години її мама звернулась за допомогою до поліції.

Навчається школярка у ліцеї села Великий Жолудськ, а проживає родина у селі Малий Жолудськ на хуторі. Тож дорога пролягала через поле.

Переглянувши камери відеоспостереження, поліцейські з’ясували, що з навчального закладу дитина попрямувала до домівки. Втім, як повідомив свідок, якого вдалось встановити, дівчинка йшла понад канавою у протилежному напрямку. Тож пошуки продовжили, орієнтуючись на маленькі сліди.

Саме вони привели правоохоронців до села Полиці, а це орієнтовно майже за десять кілометрів від села Великий Жолудськ. Пошуковці почали прочісувати територію та будинки. У сараї однієї із покинутих хат дівчинку і знайшли близько першої ночі місцеві жителі.

Налякану та змерзлу поліцейські огорнули у формену куртку та віднесли до авто керівника місцевої поліції.

Дитину одразу доставили до лікарні. У неї діагностували переохолодження та гостру реакцію на стрес.

Нині вона вдома. Її життю нічого не загрожує.

Правоохоронці дякують усім, хто не залишився осторонь та допомагав у пошуках зниклої дитини!

Відділ комунікації поліції Рівненської області