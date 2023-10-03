На Київщині шершні до смерті закусали чоловіка

З’ясувалося, що загиблий спиляв дерево, у якому жили небезпечні комахи.

У селі Антонів Київської області виявили тіло чоловіка. Обставини його дивної загибелі шокують.

Як розповіли у прес-службі поліції Київщини, 2 жовтня він пішов до місцевої річки спилювати дерево. Втім, там оселилися шершні, які напали на чоловіка та вбили його.

“2 жовтня мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Вже після падіння і в момент його розпилювання, з дерева вилетіли шершні, які й обкусали чоловіка. На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події”, – розповіли в пресслужбі.

Поліціянти закликали негайно звертатися до рятувальників у випадку виявлення кубл з небезпечними комахами за номерами спецліній “101” або “112”. // УНІАН