На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)

За інформацією керівників РВА рівень води у Дніпрі протягом дня має понизитись
У Бориспільському районі Київської області стався перелив води через дамбу у районі третього та четвертого шлюзів. Про це повідомила поліція Київщини у вівторок, 23 квітня.
«На разі в межах однієї з громад Бориспільського району є факти переливу води на дамбі в районі шлюзів», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці регулюють рух та попереджають водіїв щодо дотримання швидкісного режиму на вказаних ділянках дороги.
Голова Золочівської громади Олександр Лазаренко зазначив
, що фіксується переливання води на дамбі біля третього та четвертого шлюзів.
«За інформацією керівників РВА рівень води у Дніпрі протягом дня має понизитись. Питання щодо доцільності відкриття шлюзів вирішується», – написав він у Facebook.
Нагадаємо, рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 сантиметрів і станом на 18 квітня, становив 607 см над «нулем» поста спостережень. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Згідно даних моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни. Моніторинг цьогорічного водопілля триває. // Главком