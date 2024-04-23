На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)

За інформацією керівників РВА рівень води у Дніпрі протягом дня має понизитись

У Бориспільському районі Київської області стався перелив води через дамбу у районі третього та четвертого шлюзів. Про це повідомила поліція Київщини у вівторок, 23 квітня.

«На разі в межах однієї з громад Бориспільського району є факти переливу води на дамбі в районі шлюзів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці регулюють рух та попереджають водіїв щодо дотримання швидкісного режиму на вказаних ділянках дороги.