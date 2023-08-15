На Київщині за пів року у ДТП загинуло 110 людей
З 1 січня до 31 липня на Київщині було зафіксовано 957 ДТП з потерпілими, у яких 1212 людей отримали ушкодження, а 110 — загинули.
Статистику аварійності на території Київської області за 7 місяців 2023 року надала Патрульна поліція, передає Інформатор.
Основними причинами автопригод, які трапились протягом вказаного періоду, можемо виділити такі:
Перевищення безпечної швидкості руху (234 ДТП з потерпілими).
Порушення правил маневрування (213 ДТП з потерпілими).
Недодержання дистанції (71 ДТП з потерпілими).
Порушення правил проїзду перехресть (52 ДТП з потерпілими).
Керування транспортним засобом у нетверезому стані (52 ДТП з потерпілими).
Перевищення встановленої швидкості (41 ДТП з потерпілими).
Дотримуйтесь ПДР — бережіть себе та не наражайте на небезпеку інших учасників дорожнього руху.Tweet