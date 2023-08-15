На Київщині за пів року у ДТП загинуло 110 людей

З 1 січня до 31 липня на Київщині було зафіксовано 957 ДТП з потерпілими, у яких 1212 людей отримали ушкодження, а 110 — загинули.

Статистику аварійності на території Київської області за 7 місяців 2023 року надала Патрульна поліція, передає Інформатор.

Основними причинами автопригод, які трапились протягом вказаного періоду, можемо виділити такі:

Перевищення безпечної швидкості руху (234 ДТП з потерпілими).

Порушення правил маневрування (213 ДТП з потерпілими).

Недодержання дистанції (71 ДТП з потерпілими).

Порушення правил проїзду перехресть (52 ДТП з потерпілими).

Керування транспортним засобом у нетверезому стані (52 ДТП з потерпілими).

Перевищення встановленої швидкості (41 ДТП з потерпілими).

Дотримуйтесь ПДР — бережіть себе та не наражайте на небезпеку інших учасників дорожнього руху.