На Луганщині припинено нецільове використання шкільної землі вартістю майже ₴11 млн.

Господарський суд задовольнив позов Луганської місцевої прокуратури № 2 щодо неправомірної передачі в оренду землі, яка перебуває у постійному користуванні Комунального закладу «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району».

В суді доведено, що договір про надання послуг та проведення науково-дослідницьких робіт, укладений між навчальним закладом та

фермерським господарством, фактично є удаваним правочином, містить елементи договору оренди землі та не відповідає вимогам чинного законодавства.

Земельні ділянки площею понад 110 га, надані навчальному закладу для ведення дослідних і навчальних цілей, передано фермерському господарству для вирощування сільськогосподарських культур, що суперечить їх цільовому призначенню.

Рішенням суду визнано недійсним договір та зобов’язано фермерське господарство звільнити займані земельні ділянки, вартістю майже 11 млн гривень.

Прокуратура і надалі принципово реагуватиме на факти незаконної передачі земель навчальних закладів, наданих для ведення науково-дослідних і навчальних цілей.

Пресслужба прокуратури Луганської області