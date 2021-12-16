На Львівщині двоє людей померли від отруєння газом

Власники квартири тривалий час не відчиняли двері та не виходили на зв’язок.

Про це повідомили в ДСНС.

15 грудня в місті Новий Розділ (Новороздільська МТГ) Стрийського району по вул. Довженка, на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виявили тіла пенсіонерів, віком 82 та 75 років.

Як повідомляється, пожежно-рятувальне відділення за допомогою шанцевого інструменту надало доступ в квартиру працівникам поліції, де було виявлено тіла двох осіб. Ознак горіння в квартирі не виявлено.

Медики встановили, що причиною смерті чоловіка та дружини стало отруєння побутовим газом.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.