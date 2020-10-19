Бегали голые по вагону: из поезда Львов–Киев ночью высадили двух буйных девиц

Буйные пассажирки до Киева не доехали, их высадили в Шепетовке в ночь на 19 октября. Девушки сами выходить не захотели, в этом помогла полиция и работники Укрзализныци.

Юные пассажирки были пьяны, громко слушали музыку, кричали и бегали голые по вагону, а также курили, где хотели. Об инциденте сообщили в фейсбук-сообществе «Киев Оперативный«.

Одной девушке всего 17 лет, а другая уже совершеннолетняя – 19 лет.

Как отмечается в сообщении, девушки настолько дико вели себя, что пришлось перевести пассажиров из соседнего купе в другой вагон. И когда замечания не помогли, начальник поезда решил, что таких пассажирок нужно просто высадить. Это произошло в три ночи уже в понедельник.

Высадили с помощью полиции

Самостоятельно выходить из поезда нарушительницы не захотели. Чтобы справиться с двумя красавицами, пришлось звать на помощь несколько мужчин.

Девушки не сдавались до последнего и попытались разыграть карту «харассмента»: они сообщили, что когда были обнаженными, кто-то пытался на них посмотреть. Они также заявили, что оснований для того, чтобы высадить их из поезда нет. Пассажирки наотрез отказались выходить.

Снисходительные, но последовательные сотрудники полиции их долго уговаривали и когда девушки уже поняли, что правоохранители не смилуются, то в конце концов вышли из вагона на станции «Шепетовка». // kyiv.24tv.ua