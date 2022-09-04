Поліція Київщини встановлює обставини ураження електрострумом 7-річного хлопчика
У Вишгородському районі хлопчик поліз в трансформатор.
Внаслідок удару електрострумом дитина отримала численні опіки тіла та була шпиталізована.
«З чисельними травмами голови, шиї, тулуба та кінцівок, а також тяжким опіковим шоком хлопчика забрали в реанімацію. На жаль, це не перший випадок, коли діти травмуються, а інколи, на жаль, і гинуть через необачність. Закликаю батьків слідкувати за дозвіллям підростаючого покоління та навчати правилам безпеки» – відзначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Нині поліцейські Вишгородського районного управління поліції встановлюють всі обставини нещасного випадку.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet