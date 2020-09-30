В Одесской области ученик пытался себя зарезать в школе

В городе Килия Одесской области в лицее старшеклассник совершил попытку суицида в школьном коридоре из-за неприязненного отношения со стороны педагога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В школе следователи продолжают опрашивать учеников и учителей, а пострадавший школьник находится в больнице. К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу. Врачи говорят, что угрозы для жизни 15-летнего пострадавшего нет.

Между тем полиция собирается расследовать инцидент как доведение до самоубийства (ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса).

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