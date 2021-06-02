Под Львовом школьник погиб во время экскурсии на водопад

Мальчик близко подошел к водопаду, поскользнулся и упал в воду.

Во Львовской области во время экскурсии на водопад в с. Каменка Стрыйского района погиб шестиклассник.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Согласно сообщению, сегодня, 2 июня, во время экскурсии в с. Каменка Стрыйского района ученик 6-го класса одной из львовских школ подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму.

«Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи не смогли спасти ребенка», — говорится в сообщении.

По информации управления образования горсовета, по данному факту будет проведено расследование.

По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, несчастный случай произошел около 11:55.

Отмечается, что мальчик, 2009 года рождения, упал в воду и зацепился за корни дерева. Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево и высвободили ребенка и передали медикам, которые констатировали смерть. // УНИАН