Поліції Вінниччини розшукує 19-річну Олену Сівак та її однорічного сина (фото)

Вранці 27 грудня жінка з хлопчиком вийшли з дому в селі Бродецьке Хмільницького та до цього часу не повернулась.

Прикмети жінки: зріст близько 155 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве довге, пряме, світлі очі. Була одягнена в чорну шапку, чорну куртку, чорні штани та бежеві кросівки.

Хлопчик був одягнений в темно-синій комбінезон, темну куртку з капюшоном, чорні черевики.

Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати жінку з хлопчиком, просимо повідомити її за телефонами: 0733053914 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області