У ДТП на Рівненщині двоє іноземців загинули, ще троє — у лікарні (фото)

Опівдні сьогодні, 30 червня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду за участі вантажівки та легкового автомобіля поблизу села Ситне Дубенського району.

Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний водій «Тoyota Corolla» на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, допустив занос автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою «DAF».

У салоні легковика перебували п’ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати не вдалося — він помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із травмами різного ступеня.

Кермувальник вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.

У водіїв відібрані зразки крові. За результатами огляду на алкотестері вони були тверезі.

Шановні водії! Враховуйте стан дорожнього покриття у дощову погоду: дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму та дистанції, а також уникайте ризикованих маневрів

Поліція Рівненської області