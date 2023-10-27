На Закарпатті у зіткненні вантажівки та рейсового автобусу є загиблі та поранені (фото)

На Закарпатті на трасі “Київ-Чоп”, неподалік села Нижні Ворота, зіткнулись вантажівка “MАN” та рейсовий автобус. Через цю аварію загинули обидва водії пасажирського автобуса, ще 6 людей зазнали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття, що нині працює на місці ДТП на трасі, передає УНН.

“27 жовтня, близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими на трасі „Київ-Чоп“, неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району. … Попередньо відомо, що внаслідок ДТП двоє людей загинули — 35-річний житель міста Радехів Львівської області та 59-річний житель Тернополя. Обидва чоловіки були водіями автобуса”, — зазначили у поліції

Згідно з інформацією ДСНС пасажирський автобус здійснював міжнародні перевезення, та рухався по маршруту “Тернопіль — Рим (Італія)”. Однак фатальне зіткнення завадило подорожуючим. Із травми різного ступеню тяжкості до лікарні ушпилили шістьох пасажирів автобусу. Усього на момент ДТП у салоні перебували 12 пасажирів.

За кермом вантажівки “MАN” перебував 33-річний мешканець міста Калуш Івано-Франківської області. Рятувальники зазначають, що він не постраждав.

Нині на місці події тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють причини та обставини цієї ДТП.