На Житомирщині юнак травмувався через необережне поводження з частиною боєприпасу

Подія сталась 14 травня у Чоповицькій громаді. Під час спроби розпилити удома металеву знахідку від її детонації травмувався 15-річний хлопець. З травматичною ампутацією пальця на руці та іншими пораненнями його госпіталізували до лікарні. Поліцейські перевіряють обставини в рамках розслідування.

Увечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про вибухове поранення юного жителя Чоповицької громади.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Малинського відділення та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.

Попередньо було з’ясовано, що цього ж дня 15-річний хлопець за допомогою металошукача знайшов у лісі невеликий металевий предмет і приніс його додому. Щоб зрозуміти, що це за знахідка, юнак вирішив її розпиляти електроінструментом. Такі необережні дії призвели до детонації та розриву підозрілого предмета і, відповідно, травмування хлопця.

«Швидку» викликав батько травмованого. Юнака госпіталізували до лікарні з частковою травматичною ампутацією пальця на руці та дрібними січеними ранами обличчя та тіла. Наразі його життю нічого не загрожує.

Під час огляду місця події поліцейські вибухотехніки вилучили металеві частинки розірваної знахідки. За попередніми висновками, це міг бути запал до гранати часів Другої світової війни.

Усі обставини з’ясовуються у ході розпочатого досудового розслідування. Слідчі призначили необхідні експертні дослідження.

Поліцейські закликають всіх громадян бути уважними та обережними. Дотримуйтесь самі й постійно нагадуйте дітям правила безпеки під час виявлення підозрілих або потенційно небезпечних предметів на вулицях населених пунктів або на їх околицях. Подібних знахідок не можна торкатися, рухати чи підіймати, а нести їх додому і здійснювати будь-які маніпуляції – прямий ризик для здоров’я і життя! Про виявлення таких предметів або речовин, що викликають у вас підозру, повідомте у спеціальні служби: рятувальникам або поліцейським. Телефон 102 працює цілодобово!

Відділ комунікації поліції Житомирської області