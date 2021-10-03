На Львівщині під час пожежі на птахофабриці загинуло 30 тисяч курчат

Пожежа трапилась у Пустомитах, що на Львівщині.

2 жовтня близько 18 години виникла пожежа в цегляному одноповерховому пташнику критому залізобетонними плитами, розміром 72×12 м.

Про це повідомили у ДСНС.

“О 19:15 вогнеборці локалізували пожежу та о 19:24 повністю ліквідували в складі 3-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив підстилку соломи окремими осередками на площі 60 кв.м., 30 000 голів добових курчат бройлера, 5 ліній кормоподачі, 6 ліній поїння, 6 нагрівачів повітря, двері на площі 4 кв.м., пошкодив двері на площі 3 кв.м. Вогнеборцям вдалось врятувати будівлю пташника від знищення вогнем а також 13 000 голів добових курчат бройлера”, – йдеться у повідомленні. // Діло