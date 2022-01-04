На Львівщині троє людей отруїлися чадним газом

Потерпілих госпіталізовано.



На Львівщині 3 січня троє людей отруїлися чадним газом. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА у Telegram.

Так, близько 11:00 год., у м. Золочів, у квартирі будинку по вул. Ш. Руставелі, 9, отруїлись, ймовірно, чадним газом 2 особи, яких у стані середнього ступеню важкості госпіталізовали у Золочівську ЦРЛ.

Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Окрім того, близько 22:40 год., у сел. Гірник Червоноградського району, у двоповерховому приватному житловому будинку по вул. Гагаріна,отруїлася, ймовірно, чадним газом, місцева мешканка 1956 року народження, яку у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у Червоноградську ЦМЛ.

Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до будинку. // Діло