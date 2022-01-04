На Львівщині троє людей отруїлися чадним газом
Потерпілих госпіталізовано.
На Львівщині 3 січня троє людей отруїлися чадним газом. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА у Telegram.
Так, близько 11:00 год., у м. Золочів, у квартирі будинку по вул. Ш. Руставелі, 9, отруїлись, ймовірно, чадним газом 2 особи, яких у стані середнього ступеню важкості госпіталізовали у Золочівську ЦРЛ.
Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до квартири.
Обставини події встановлюються.
Окрім того, близько 22:40 год., у сел. Гірник Червоноградського району, у двоповерховому приватному житловому будинку по вул. Гагаріна,отруїлася, ймовірно, чадним газом, місцева мешканка 1956 року народження, яку у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у Червоноградську ЦМЛ.
Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до будинку. // ДілоTweet