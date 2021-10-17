На Львівщині у ДТП загинули двоє осіб (фото)

Сьогодні, 17 жовтня, близько 7:45 на Львівщині сталася смертельна ДТП.

Про це інформує Варта1.

На трасі “Львів – Тернопіль” біля села Залісся (Золочівська міська громада) зіткнулися легковик та вантажівка.

Рятувальники деблокували тіла водія та пасажира з легковика LADA Priora.

За даними очевидців, LADA Priora виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажівкою DAF.

На місці події ускладений рух транспорту, наразі поліція організувала реверсний рух.