На Львівщині у ДТП загинули двоє осіб (фото)
Сьогодні, 17 жовтня, близько 7:45 на Львівщині сталася смертельна ДТП.
Про це інформує Варта1.
На трасі “Львів – Тернопіль” біля села Залісся (Золочівська міська громада) зіткнулися легковик та вантажівка.
Рятувальники деблокували тіла водія та пасажира з легковика LADA Priora.
За даними очевидців, LADA Priora виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажівкою DAF.
На місці події ускладений рух транспорту, наразі поліція організувала реверсний рух.Tweet