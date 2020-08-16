В Закарпатской области погиб пассажир автомобиля, опрокинувшегося в озеро

В городе Виноградов Закарпатской области автомобиль съехал с дороги в озеро, в результате чего погиб пассажир авто.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

«Сегодня, 16 августа, около 14.40 час. в полицию Виноградова поступило сообщение о ДТП. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля марки «ВАЗ-2109″, 36-летний виноградовец, не справился на улице Копанская с управлением автомобилем и съехал с дороги в кювет. Далее машина опрокинулась в озеро», — сообщили в полиции.

В результате ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля, а водитель находится в больнице. По предварительной информации, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, спрчинило смерть потерпевшего). В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта дела в порядке ст.208 УПК. Подробные обстоятельства трагедии устанавливают следователи.