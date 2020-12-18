На Львівщині внаслідок ДТП травмовано 10 людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 грудня близько 22.45 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Конюхів у Стрийському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Фольксваген», 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Гольф», яким керував 47-річний мешканець Закарпаття, пише поліція області.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир «Гольфа», мешканець Закарпаття, а також семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Усі учасники ДТП були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їхні діагнози.

За фактом слідчі Стрийського відділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події. // Діло