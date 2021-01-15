На Львівщині жінка скоїла наїзд на трьох дітей

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту ОДА.

Дорожньо-транспортна пригода. 14 січня близько 21:00 год. у с. Конів (Добромильська ТГ, Самбірський район), мешканка с. Конів року народження, керуючи автомобілем “Шкода Фабіа” здійснила наїзд на пішоходів, які рухались по узбіччю неосвітленої дороги.

Внаслідок ДТП три пішоходи, мешканці с. Конів 2006 та 2007 року народження (діти) отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та були госпіталізовані в медичні заклади Самбірського району. Обставини події встановлюються. // Діло