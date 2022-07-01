На Львівщині жінка загинула під час спалювання трави

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.



30 червня о 16:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с.Великосілки на вул. Грушевського Львівського району.



На місці пожежі виявлено тіло жінки, 1946 року народження. За словами місцевих мешканців, жінка спалювала суху траву у себе на ділянці, проте через високу температуру та вітер, полум’я швидко поширилось. Вогнем знищено суху траву на площі 700 кв.м.

“Випалюючи суху траву, ви в першу чергу наражаєте на небезпеку себе. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. Дуже часто вогонь виходить з-під контролю. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у вітряну погоду. Зупинити вогонь, що набрав сили, буває дуже непросто”, – коментують у ДСНС. // Діло