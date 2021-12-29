В Харьковской области в ДТП погиб шестимесячный ребенок

В Харьковской области Toyota вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

В результате ДТП погиб шестимесячный ребенок, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Авария произошла на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района около 12:00.

По предварительным данным, автомобиль “Toyota” под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова. Водитель не справился с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством “Газель”.

Ребенок погиб на месте. Водителя “Toyota” с травмами доставили в харьковскую больницу.

Также механические повреждения получил грузовик “MAN”.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.