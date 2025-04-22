В Полтаві водійка автомобіля Nissan Juke не розминулась з парочкою на мотоциклі, яка тепер перебуває у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 квітня близько 17:15 у Полтаві по вулиці Остапа Вишні. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою інформацією слідства, відбулося зіткнення автомобіля Nissan Juke, під керуванням місцевої водійки 1994 року народження, з мотоциклом, за кермом якого був водій 2002 року народження.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій мотоцикла та його пасажирка 2005 року народження. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)