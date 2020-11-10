В Одессе авто влетело в остановку транспорта: пострадали четыре человека

В Одессе автомобиль «Toyota» въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали две женщины и двое подростков, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Одесской области.

Как сообщили в полиции, автомобиль «Toyota» въехал в остановку общественного транспорта, на которой были люди, поступило в полицию в 18:30.

«По имеющейся информации, водитель «Toyota», двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице», — сообщили в полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации события. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.