Тарифи на послуги водопостачання не підвищували у 4 рази – Київводоканал каже про технічний збій

Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з’являтись інформація про те, що Київводоканал ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.

Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

Невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно.

Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено.

Київводоканал