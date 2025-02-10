На Львівщині 23-річна водійка в’їхала у паркан і перекинулась (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого, близько 17.00, у селі Верхівці Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Hyundai Terracan, 23-річна мешканка району, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини та в’їхала в паркан, після чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП водійка та пасажир позашляховика, 48-річний житель Самбора, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

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За фактом слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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