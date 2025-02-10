На Львівщині 23-річна водійка в’їхала у паркан і перекинулась (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого, близько 17.00, у селі Верхівці Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Hyundai Terracan, 23-річна мешканка району, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини та в’їхала в паркан, після чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП водійка та пасажир позашляховика, 48-річний житель Самбора, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області