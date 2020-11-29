На Львовщине два человека умерли в больнице из-за отключения электричества

В Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

Об этом сообщили в областном главке полиции.

Правоохранителям стало известно об инциденте во время мониторинга социальных сетей.

В результате проверки полицейские установили, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 не было электроснабжения в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации правоохранителей, в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Но они задействованы не были.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Служебная халатность». Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до восьми лет. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»