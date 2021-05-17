На Львовщине учительница, угрожая ножом, заставила ученика съесть бумажный самолетик

Полиция проверяет информацию относительно инцидента во Львовской области.

В сети распространяется информация, что учительница пригрозила ножом ученику и заставила съесть бумажный самолетик. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.

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«Начали наши сотрудники проверку по этому факту. Сейчас она продолжается. Будут уже какие-то составленные документы, административные материалы тогда обязательно сообщим», — сказала Добровольская.

Так, в СМИ сообщают, что во Львовской области учительница информатики размахивала над семиклассником холодным оружием. А все потому, что у парня не было ручки, поэтому она решила посоветовала 12-летнему ученику писать собственной кровью. Кроме того, учительница заставила парня съесть бумажный самолетик.

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