На Львовщине учительница, угрожая ножом, заставила ученика съесть бумажный самолетик

Полиция проверяет информацию относительно инцидента во Львовской области.

В сети распространяется информация, что учительница пригрозила ножом ученику и заставила съесть бумажный самолетик. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.

«Начали наши сотрудники проверку по этому факту. Сейчас она продолжается. Будут уже какие-то составленные документы, административные материалы тогда обязательно сообщим», — сказала Добровольская.

Так, в СМИ сообщают, что во Львовской области учительница информатики размахивала над семиклассником холодным оружием. А все потому, что у парня не было ручки, поэтому она решила посоветовала 12-летнему ученику писать собственной кровью. Кроме того, учительница заставила парня съесть бумажный самолетик.