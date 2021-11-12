На Николаевщине суд оштрафовал мать школьника, который «травил» девочку в Instagram

Он причинил вред ее психическому здоровью.

Новобугский районный суд Николаевской области оштрафовал мать парня, который травил девушку в Instagram.

Об этом говорится в решении суда.

Так, 28 сентября несовершеннолетний сын жительницы села Веселая Балка совершил буллинг несовершеннолетней. Парень писал непристойные слова и оскорбления в отношении девушки в Instagram. Суд определил, что этим он причинил вред ее психическому здоровью.

Поскольку подросток не достиг 16-летнего возраста, к административной ответственности привлекли его мать.

Женщина свою вину в содеянном признала в полном объеме.

Она заверила, что неоднократно проводила с сыном беседы о недопустимости такого поведения с одноклассниками.

Суд признал ее виновной в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 173-4 КУоАП (буллинг участника учебного процесса). Ее обязали оплатить штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 454 гривны. // УНИАН