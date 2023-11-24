На Київщині вибух газового балону зруйнував будинок, постраждала людина

Внаслідок вибуху газового балону в приватному будинку в Обухівському районі Києва постраждала одна людина, а будинок було зруйновано.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.

На Київщині, попередньо, вибухнув газовий балон. Подія сталася сьогодні у приватному житловому будинку в с. Жуківці Обухівського району. За попередньою інформацією, постраждала людина. Зруйновано будинок – йдеться у дописі.

Рятувальники вкотре нагадали українцям правила безпеки під час експлуатації газових балонів:

• великі балони — лише для приватного сектору;

• обслуговувати і заправляти їх можна тільки у спеціальних організаціях;

• балон слід наповнювати не більше, ніж на 85% від його обʼєму;

• розташовуйте балон якнайдалі від сонячних променів, нагрівальних приладів;

• у приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції;

• регулярно перевіряйте балон на відсутність пошкоджень.