На Київщині вибух газового балону зруйнував будинок, постраждала людина
Внаслідок вибуху газового балону в приватному будинку в Обухівському районі Києва постраждала одна людина, а будинок було зруйновано.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
На Київщині, попередньо, вибухнув газовий балон. Подія сталася сьогодні у приватному житловому будинку в с. Жуківці Обухівського району. За попередньою інформацією, постраждала людина. Зруйновано будинок
Рятувальники вкотре нагадали українцям правила безпеки під час експлуатації газових балонів:
• великі балони — лише для приватного сектору;
• обслуговувати і заправляти їх можна тільки у спеціальних організаціях;
• балон слід наповнювати не більше, ніж на 85% від його обʼєму;
• розташовуйте балон якнайдалі від сонячних променів, нагрівальних приладів;
• у приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції;
• регулярно перевіряйте балон на відсутність пошкоджень.Tweet