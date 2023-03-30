У лісі на Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на міні, один з них загинув (фото)

Другого постраждалого госпіталізовано у важкому стані.

На Херсонщині в лісному масиві легковий автомобіль з цивільними підірвався на ворожій міні, один чоловік загинув, а іншого поранено.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокуратура України. За даними слідства, вдень 30 березня в лісному масиві поблизу смт Велика Олександрівка Бериславського району легковий автомобіль з цивільними наїхав на ворожу міну і підірвався.

“Внаслідок цього один чоловік загинув, а іншого у важкому стані госпіталізовано до лікарні”, – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Херсонській ОВА повідомили, що двоє 37-річних товаришів рухалися біля лісосмуги на автомобілі.

“Через вибух міни автівка зайнялася”, – сказано в повідомленні. // УНІАН