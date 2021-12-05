На Николаевщине в реке нашли тело пропавшего вчера 9-летнего мальчика

Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Отмечается, что вчера в полицию обратились родители, которые сообщили, что их сын ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и место его нахождения неизвестно.

Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. По тревоге был поднят личный состав отделения полиции № 2 Первомайского РВП и приближенных районных отделений, а также кинологи, ювенальные полицейские и оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции. Также присоединились спасатели, местные жители волонтеры и неравнодушные граждане.

«Стражи порядка вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы. Но сегодня около 9 утра ребенка нашли, к сожалению, мертвого. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — отметили в МВД.

Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.