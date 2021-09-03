На Одещині розшукується неповнолітній Расім Смірнов (фото)

Подільським районним управлінням поліції розшукується 15-річний житель Подільська Смірнов Расім, який 31 серпня пішов з дому і до теперішнього часу його місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-18 років, худорлявої статури, зріст біля 145-155 см, карі очі, волосся коротке темне.

Був одягнений: у чорні штани та черевики, синю футболку.

Особливі прикмети: шрам від укусу собаки на грудях.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного юнака, просимо зателефонувати до чергової частини Подільського РУП за телефонами: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20 або «102».

Поліція Одеської області